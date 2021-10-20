فيديوجراف- «عزيمة».. أول حساب استثمارى لأصحاب الهمم

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى أبرز مميزات الحساب الاستثمارى الذى يتمتع بخدمة الشباك الواحد لتقديم كل الخدمات لذوى الإعاقة بفروع البنك فى المحافظات. ويمكن فتح حسابات تحت الطلب بأسماء ذوى الهمم بفروع البنك فى المحافظات، وزيادة العائد على حساب الاستثمار بمقدار 0.5% فى نهاية كل سنة مالية.

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