غلق جزئى لكوبرى الساحل بالجيزة لمدة 3 أيام للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه يتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة كمرحلة أولى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.





وذلك فى ضوء القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الإسفلتية. وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل المشار إليه بالتبادل وذلك لمدة 3 أيـام فقط ابتـداء مـن الساعة 12صـباح يوم الخميس الموافـق 21-10-2021 حتـى الساعة 5 صباحا يوم السبت الموافق 23-10-2021 على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعه دون تعطيل الحركة المرورية. ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها. وتؤكد محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين. كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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