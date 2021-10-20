تنسيقية شباب الأحزاب تستحدث لجنة للحوار السياسى وتدشن نادى المدربين

وأوضحت التنسيقية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن مهام اللجنة تتركز فى إعداد الحوار بالموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التى تشغل الرأى العام أو التى تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصرى.
وعلى صعيد آخر، قررت تنسيقية شباب الأحزاب تدشين نادى المدربين من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، ويشرف النادى على اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية.
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