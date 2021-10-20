رئيس مصر للطيران يتفقد مبنى الخدمات الأرضية الجديد

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، جولة تفقدية، داخل مبنى مشروع الخدمات الأرضية الجديد للوقوف على ما تم من إنشاءات بالمبنى تمهيدا لافتتاحه.





وأكد أبوالعينين أنه بالرغم من الأزمات التى يمر بها قطاع الطيران بشكل عام ومصر للطيران بشكل خاص بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة الوطنية مستمرة فى تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والاستثمارية.

ورافق رئيس الشركة فى هذه الجولة، كلا من الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، والمهندس مجدى محمدين رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى للشركة، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذى بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، ولفيف من قيادات مصرللطيران.

وأفاد المهندس مسعد موسى أن هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة المطلوب تنفيذها لتحسين أداء العمل وإبراز مكانة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لما يقوم به من توفير جميع أنشطة الخدمات الأرضية فى مكان واحد متميز، يتوافر فيه كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية.

واستعرضت المهندسة رشا عزمى تفاصيل المشروع، حيث أشارت إلى أن الموقع يتكون من خمسة مبانى، تخدم جميعها الأنشطة التابعة لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، كما أشارت أن تصميم المشروع بالكامل والإشراف على تنفيذه كان من خلال مهندسى قطاع المشروعات، مضيفة أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع هى 48 شهر، حيث توقفت بعض الأعمال به بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد القاضى رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن القطاع يقوم بالدور الاستشارى للمشروع الذى تم تنفيذه بالكامل، وفقا لجدول زمنى محدد تم الالتزام به على أكمل وجه، وسيتم افتتاح المشروع وتشغيله بشكل فعلى فى أقرب فرصة.

وفى نهاية الجولة أعرب الطيار عمرو أبوالعينين عن سعادته لما تضمنه المبنى من تكنولوجيا عالية، وإمكانيات على أعلى مستوى، والتى تساعد على أداء العمل المهنى والفنى، وإنجاز المهام المطلوبة فى ظل بيئة عمل تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة والسلامة والجودة، كما توجه بالشكر والتقدير للعاملين.