دروجبا: هنأت محمد صلاح على معادلة رقمى القياسي فى الدورى الإنجليزي

كشف النجم الإيفوارى السابق ديديه دروجبا عن تقديمه التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول، بعد أن عادل رقمه القياسي كأعلى اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 104 أهداف.

وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدفه رقم 104 في الدوري الإنجليزي، في شباك فريق واتفورد السبت الماضى، ليعادل الرقم القياسي للنجم الإيفوارى دروجبا.

تحدث النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، لقناة "كنال بلس" الفرنسية، قائلا:" بعثت له برسالة أهنئه، أنا سعيد من أجله، إنه في حالة جيدة الآن وآمل أن يستمر".

وأحرز محمد صلاح 104 أهداف فى الدوري الإنجليزي خلال 166 مباراة، بينما سجل ديديه دروجبا نفس عدد الأهداف خلال 254 مباراة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، بالتساوى مع جيمى فاردى نجم فريق ليستر سيتي، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.

ونجح محمد صلاح في أن يصبح الهداف التاريخى لليفربول على مستوى دورى أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفا، بعد تسجيله ثنائية في شباك أتلتيكو مدريد، متخطيا الرقم القياسي للنجم السابق للريدز ستيفن جيرارد برصيد 30 هدفا.