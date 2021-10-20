بيان لرابطة الأندية المصرية : 100 جنيه سعر موحد لتذكرة مباريات الدورى الممتاز

أصدرت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بيانا قالت فيه :أنه في إطار عودة الجماهير للموسم الكروي 2021 – 2022، وبعد تنسيق رابطة الأندية المحترفة مع جميع أندية الدوري الممتاز، وفي ظل تحديات فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحدة لتذكرة مباريات الدوري الممتاز علي أن يكون السعر الموحدة هو 100 جنيه للتذكرة.

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