/657249/كريستيانو-رونالدو-ينقذ-مانشستر-يونايتد-في-الدقائق-الاخيرة-من-فك-أتالانتا

انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق أتالانتا الإيطالي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح الشياطين الحمر، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل فريق أتالانتا الهدف الاول في المباراة في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 15 من عمر المباراة عن طريق ماريو باسليتش، من خلال كرة عرضية من دافيدي زاباكوستا من الطرف الأيمن لصالح فريق أتالانتا قابلها ماريو باسليتش بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في المباراة لصالح فريق أتالانتا في الدقيقة الـ 28 عن طريق ميري ديميرال، من خلال كرة مقوسة رائعة من ريمو فرولر من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح أتالانتا على رأس ميري ديميرال سددها رائعة داخل الشباك.

أهداف مانشستر يونايتد

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 53 من خلال مرور ومراوغه بمجهود فردي ويسكنها الشباك علي يمين حارس فريق الضيف.

وسجل هاري ماجوير مدافع مانشستر يونايتد الهدف الثاني والتعادل لفريقه في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة من خلال كرة عرضية من البرتغالي برونو تمر من الجميع لتصل إلى هاري مجواير المتمركز يسار منطقة الجزاء وسدد كرة داخل الشباك.

وجاء هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة، عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيسر لصالح مانشستر يونايتد عن طريق لوك شاو، ومن ثم ارتقى رونالدو برأسية رائعة ليسكن الكرة في الشباك.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، مكتومناي.

خط الهجوم: راشفورد، كريستيانو رونالدو، جرينوود.

بدلاء مانشستر يونايتد أمام أتالانتا

هندرسون، تيليس، بايلي، دالوت، لينجارد، ماتا، ماتيتش، بوجبا، فان دي بيك، كافاني، إيلانجا، سانشو.

تشكيل أتالانتا أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: مارتن دي رون - ميره ديميرال - لويس بالومينو.

خط الوسط: دافيدي زاباكوستا - تيون كومبنيرس - ماريو باساليتش - ريمو فيولر - يواكيم ميهالى.

خط الهجوم: لويس موريل - جوسيب إليسيتش.

ويحتل أتالانتا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 3 نقاط.