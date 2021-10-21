/657253/اختصاصات-المركز-الإعلامي-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-في-الاستراتيجية-الجديدة

دوت الخليج

وتتركز اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد من المهام، وهي:

إدارةالصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.

وكذلك عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية.

كما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلا عن الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

هذا واستحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي.

دوت الخليج

وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستحدث لجنة للحوار السياسي

ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققناها معا بكثير من الجهد والتفان ومع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف والرؤية التي تحمل الخير لوطننا وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، كان لزاما علينا أن نواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة