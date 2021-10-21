الطاهرى: كلمة الرئيس خلال حفل تخرج طلاب الشرطة تذكير دائم بتضحيات الشهداء

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل تخريج طلاب الشرطة اليوم، تحمل رسالة تذكير دائمة للمجتمع المصرى، بحجم التضحيات التى قدمت من دماء شهداء مصر ومصابيها.





وأضاف الطاهرى، خلال تقديمه لبرنامجه "60 دقيقة" على قناه "إكسترا نيوز": إن كلمة الرئيس السيسى اليوم حملت 3 رسائل للمجتمع؛ الرسالة الأولى هى تذكير بحجم التضحيات التى قدمت من دم شهداء مصر ومصابيها.

وتابع: الرسالة الثانية، للخريجين الجدد حيث أكد الرئيس على معنى القدوة، وكان الرئيس قد أشار إلى هذا المعنى فى أحد حواراته الانتخابية قبل الفترة الرئاسية الأولى، عندما سأل حول كيف ستتعامل مع مشاكل مجتمعية أصبحت مترسخة وأثرت على الشخصية المصرية فأجاب: سأضرب المثل والقدوة.

ومن يدقق فى السنوات الماضية يجد أن موضوع القدوة ليس مجرد مصطلح وإنما أسهم فى تغيير نمط وسلوكيات فى ملفات مجتمعية معقدة، أهمها ملف المواطن.

وأكمل: الرسالة الثالثة، سلام الشهيد، ترسيخ لمعانى النبل المصرية، وهى رسالة لأسر وأبناء الشهداء أن مصر لا تنسى تضحيات شهدائها، كما يذكر المجتمع كله بحجم الثمن المدفوع.