فيديوجراف.. القوات المسلحة تفتتح أول مركز لتجميع البلازما فى الشرق الأوسط ‏

جدة - نرمين السيد - استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل اليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة ، تم افتتاح أول مركز متكامل فى إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر.





ويكشف الفيديوجراف التالى أهمية المركز:

ويهدف المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الإسبانية" الرائدة فى ذلك المجال.

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