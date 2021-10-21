فيديوجراف| نحو تأهيل الشباب للقيادة.. أبرز برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - تعمل القيادة السياسية على الاستثمار فى الشباب المصرى، إيمانا منها بمكانة وقدرات الشباب، وبهدف خلق جيل جديد قادر على مواكبة متطلبات العصر الحديث، وكان للأكاديمية الوطنية للتدريب الدور الأكبر بواسطة برامج متنوعة تشمل الشباب والتنفيذيين والعاملين بالدولة والمتفوقين النشء.





ويكشف الفيديو جراف التالى أبرز برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب:

والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هى إحدى توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، والتى تعتبر طفرة فى مجال التدريب والتأهيل والتطوير فى مصر، وجاءت ضمن اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأهيل وتطوير وبناء الإنسان المصرى.

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