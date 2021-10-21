ضبط 10 أشخاص بالبحيرة صوروا كليب غنائي دون الحصول على تراخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أشخاص بالبحيرة حال قيامهم بتصوير مقطع فيديو وتسجيل أغنية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة قيام (10 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) بحيازة عدد من الرايات بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز .
بالإنتقال والفحص أمكن ضبط سالفى الذكر ، وعثر بحوزتهم على (عدد من الرايات السابق الإشارة إليها – عدد من الأقنعة مختلفة الأشكال والألوان – كاميرا تصوير بمشتملاتها - 2 سلسلة حديدية) وذلك حال قيامهم بتصوير مقطع فيديو وتسجيل أغنية بالمنطقة المشار إليها .
كما تبين وجود كارت تخزين بيانات بالكاميرا يحوى مقطع فيديو لسالفى الذكر حال تصويرهم الأغنية، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصوير مقطع الفيديو دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المختصة ، وذلك بقصد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق عائد مادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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