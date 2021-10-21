عوض تاج الدين: 21 مليون حصلوا على اللقاحات.. والموجة الرابعة لم تنكسر

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: الحمد لله مصر بخير والتعامل مع الجائحة جيد على الرغم أننا ما زلنا في الموجة الرابعة والحياة لم تتوقف في مصر مع وجود الاحتياطات، وأتمنى أن تظل كأسلوب حياة للحد من وجود أي أوبئة.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: الأمور تنفتح تدريجيا ويممكن بالنسبة لمصر لأن الأعداد كبيرة وما زلنا في محاولة إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من المصريين قبل نهاية هذه السنة سنصل إلى 40 مليون مواطن وحتى الآن إعطاء 32 مليون جرعة لـ21 مليون مواطن، وهناك جزء حصل على الجرعة الأولى فقط وجزء آخر حصل على الجرعتين.

وتابع: اللقاحات أصبحت متوفرة وهناك إقبال على تلقى اللقاحات بالإضافة إلى وجود التصنيع المحلى، منع المواطنين من دخول بعض المنشآت الحكومية بدون اللقاح يساعد على سرهعة الحصول على الطعوم، وأيضا يساعد على سرعة الانفتاح، أفريقيا أخدت أقل من 5% من احتياجاتها.

وأكد أن الموجة الرابعة ما زالت لم تنكسر والحمد لله الزيادة في أعداد الإصابات ليست كثيرة، وفتح المدارس يدل على نوع من أنواع الانفتاح ونحن نتعامل بكل حرفية مع الجائحة.