/657251/رابطة-الأندية-100جنيه-سعر-التذكرة-وموحدة-على-كل-المباريات-بالدوري

كشفت رابطة الأندية في وقت سابق، موافقة الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لكل فريق في مباريات الدوري وفقاً لإجراءات محددة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت رابطة الأندية عبر الحساب الرسمي لها على "تويتر" "في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد، وبعد التنسيق مع جميع الأندية، وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لمباريات الدوري".

سعر التذكرة

وقالت الرابطة "100 جنيه سعر موحد للتذكرة الواحدة في مباريات الدوري الممتاز".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لمسابقة الدوري ولأول مرة تحت قيادة رابطة الأندية المحترفة يوم 25 أكتوبر الجاري.

مباريات الأهلي بالدوري

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد وافقت على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر ‏الجاري بمشاركة 18 ناديا.‏ وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز كالتالي:‏

الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏ الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي. الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏ الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب. ‏ الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏ الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة. الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏ الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي. الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي. ‏ الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة. الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي. ‏ الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الإتحاد السكندري. الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏ الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان. ‏ الأسبوع الخامس عشر: انبي × الأهلي. ‏ الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش. ‏ الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏

مباريات الزمالك

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في الجولة الثانية من المسابقة قبل أن يصطدم بالأهلي في الجولة الثالثة .

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في الجولة الرابعة ثم البنك الأهلي في الجولة الخامسة ثم سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة وبعدها أمام المقاولون العرب في الجولة السابعة ثم غزل المحلة في الجولة الثامنة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة في الجولة التاسعة من المسابقة ثم فريق فيوتشر الصاعد حديثاص لصفوف الدوري، في الجولة العاشرة ثم يصطدم بمنافسه بيراميدز في الجولة الحادية عشرة ثم فريق الجونة في الجولة الثانية عشرة.