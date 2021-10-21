رافق المحافظ، أثناء إيقاد شعلة النصر الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.
كما شهد إيقاد الشعلة الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس وعدد من النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى الشباب والرياضة وفرقة قصر ثقافة السويس وطلائع مديرية التربية والتعليم.
وأكد المحافظ، أن انتصار شعب السويس فى 24 أكتوبر خير دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن أجدادنا وآباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن، وناشد المحافظ الشباب باستلهام روح أكتوبر فى أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شان بلدنا الغالية مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ السويس يوقد شعلة النصر بمناسبة عيد المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.