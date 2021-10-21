محافظ السويس يوقد شعلة النصر بمناسبة عيد المحافظة

جدة - نرمين السيد - أوقد محافظ السويس عبدالمجيد صقر، شعلة النصر بالنصب التذكارى للجندى المجهول أمام ديوان عام المحافظة، بمناسبة احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ 48 لانتصارات شعب السويس العظيم فى 24 أكتوبر1973.





رافق المحافظ، أثناء إيقاد شعلة النصر الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

كما شهد إيقاد الشعلة الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس وعدد من النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى الشباب والرياضة وفرقة قصر ثقافة السويس وطلائع مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ، أن انتصار شعب السويس فى 24 أكتوبر خير دليل على ترابط الجيش والشعب من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن أجدادنا وآباءنا بذلوا كل التضحيات والفداء من أجل الحفاظ على الوطن، وناشد المحافظ الشباب باستلهام روح أكتوبر فى أعمالهم من أجل الارتقاء ورفع شان بلدنا الغالية مصر.