جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى نبيل عمر، إن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت الآن خطرا حقيقيا على وعى المواطن المصرى، ضاربا المثل بما حدث فى أزمة "ميكروباص الساحل" والتى كانت حادثة "فشنك" شغلت بها السوشيال ميديا الرأى العام دون سبب.





وأضاف، خلال استضافته فى برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز الفضائية، والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، أن عددا من وسائل الإعلام التقليدية تقع كثيرا فى فخ السوشيال ميديا، مشددا على أنه يجب على وسائل الإعلام كافة أن تكون هى صانعة الأخبار وهى السباقة بها وليست مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبح أكثرها منبرا للأكاذيب. وفى سياق الحديث عن جهود الدولة لـ تطوير العشوائيات، كشف الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى عن أن هذا الجهد الضخم كان له الفضل فى عدم وقوع كارثة تشبه كارثة زلزال 1992 حيث كانت قوة الزلزال الأخير تبلغ 6.2 وهى نفس قوة زلزال التسعينات مع فارق الوقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- نبيل عمر: السوشيال ميديا أصبحت خطرا حقيقيا.. والإعلام يقع فى الفخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.