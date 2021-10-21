/657258/ثروت-سويلم-ليس-هناك-تعنت-ضد-الإسماعيلي-بشأن-مباراة-الأهلي-وأسعار-تذاكر-المباريات-مناسبة-للجميع

تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، عن أسعار تذاكر مباريات الوري المصري للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" لا توجد أي مبالغة في أسعار تذاكر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد، وأن المبلغ مناسب للجميع، والقرار الخاص بالسعر النهائي جاء بعد مشاورات عديدة مع أعضاء رابطة الأندية".

وتابع "لن تكون هناك درجات مختلفة تتواجد فيها الجماهير، ولكن ستكون الدرجات موحدة أمام الجميع، وشركة تذكرتي ساهمت مع رابطة الأندية في تحديد سعر تذاكر المباريات".

وواصل "أتمنى أن يكون هناك إلتزام بتعليمات الأمن ووزارة الداخلية خلال المباريات من أجل زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة القادمة".

مباراة الإسماعيلي والأهلي

وأردف "كان هناك حرص شديد للغاية من جانب رابطة الأندية أن تكون قرعة الدوري للموسم الجديد حيادية وأن لا تكون موجهة ونجحنا في هذا الأمر ونال إعجاب الجميع، وبالنسبة لمباراة الإسماعيلي والأهلي سيتم إتخاذ القرار المناسب للجميع، وليس هناك تعنت ضد الدراويش وأن الأهلي أيضا لا يلعب مباراة الإسماعيلي بالقاهرة، وفي آخر السنوات كانت تقام المباراة ببرج العرب".

أحمد دياب: لا يوجد تأجيلات في مباريات الدوري المصري.. وخطأ مطبعي وراء تغيير ملعب الزمالك والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات".

رابطة الأندية المحترفة

وواصل "بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا سيتم إعلان باقي مباريات الدوري المصري للموسم الجديد بشكل طبيعي".

وزاد "ملعب الدفاع الجوي هو الملعب الثاني لنادي الزمالك، حال عدم اللعب في ستاد القاهرة، ولكن مباراة الأهلي ستقام بشكل طبيعي على ستاد القاهرة".

ثروت سويلم

واختتم "تم الاتفاق مع كل الأندية أن مباريات الدوري في الموسم الجديد ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات والجميع يعلم ذلك