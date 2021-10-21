/657259/ثروت-سويلم-رابطة-الأندية-ليس-لها-علاقة-بإيقاف-شيكابالا-وقرار-مركز-التسوية-والتحكيم-غير-ملزم

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن قرار إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك، ليس من اختصاصات رابطة الأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "رابطة الأندية لم تناقش الأمر نهائيا، وأعتقد أن قرار مركز التسوية والتحكيم غير ملزم، ويجب على اللاعب أن يذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها".

وزاد "اتحاد كرة القدم المصري هو المسئول الأول عن عقوبة شيكابالا، ونريد أن يكون هناك تغيير في بعض المواد الخاصة بقانون الرياضة، وأبرزها مركز التسوية والتحكيم، وأرى أن المركز لا يقدم ما يفيد للكرة المصرية".

مركز التسوية والتحكيم

وأكمل " بخصوص نادي الزمالك فليس هناك أي مشكلة لديهم في ملاعب الموسم الجديد، فالملعب الأساسي لهم هو القاهرة ثم الدفاع الجوي، وفي حال رفض أي ملعب إقامة مباراة من مباريات الدوري فليس لنا أي تدخل بهذا الأمر".

واختتم "نادي الزمالك سيواجه أزمة بسبب ملعب الدفاع الجوي الخاص بنادي بيراميدز، ويجب أن يتواصل مسئولي الفريق مع الرابطة من أجل حل هذا الأمر واختيار ملعب بديل مناسب وإلغاء الدفاع الجوي".

ثروت سويلم: ليس هناك تعنت ضد الإسماعيلي بشأن مباراة الأهلي.. وأسعار تذاكر المباريات مناسبة للجميع

تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، عن أسعار تذاكر مباريات الوري المصري للموسم الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" لا توجد أي مبالغة في أسعار تذاكر مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد، وأن المبلغ مناسب للجميع، والقرار الخاص بالسعر النهائي جاء بعد مشاورات عديدة مع أعضاء رابطة الأندية".

إيقاف شيكابالا

وتابع "لن تكون هناك درجات مختلفة تتواجد فيها الجماهير، ولكن ستكون الدرجات موحدة أمام الجميع، وشركة تذكرتي ساهمت مع رابطة الأندية في تحديد سعر تذاكر المباريات".

وواصل "أتمنى أن يكون هناك إلتزام بتعليمات الأمن ووزارة الداخلية خلال المباريات من أجل زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة القادمة".

مباراة الإسماعيلي والأهلي

وأردف "كان هناك حرص شديد للغاية من جانب رابطة الأندية أن تكون قرعة الدوري للموسم الجديد حيادية وأن لا تكون موجهة ونجحنا في هذا الأمر ونال إعجاب الجميع، وبالنسبة لمباراة الإسماعيلي والأهلي سيتم إتخاذ القرار المناسب للجميع، وليس هناك تعنت ضد الدراويش وأن الأهلي أيضا لا يلعب مباراة الإسماعيلي بالقاهرة، وفي آخر السنوات كانت تقام المباراة ببرج العرب".