/657260/الزمالك-الاتحاد-المصري-يتعامل-معنا-بنظرية-الاستعماء-ولا-نعلم-موقف-شيكابالا-ختى-الآن

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" "بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة شيكابالا لم يصل لنا أي خطاب بشأن رفع الإيقاف عن اللاعب من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا نعلم إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها حتى الآن".

وزاد "لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قالت أن قرارها جاء بعد تقرير حكم المباراة، والأصل أن الحكم لم يكتب أي شئ بخصوص الواقعة ولم يكن متواجدا وقتها، فكيف يتم الاستناد على هذا الأمر".

وواصل "الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع نادي الزمالك بنظرية الاستعماء، ولا يقف على مسافة واحدة من الجميع، وجميع القرارات التي تخرج من جانبهم غير مقنعة".

واختتم "لابد أن يتحدث اتحاد كرة القدم المصري بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء إيقاف شيكابالا، وسمعنا أن رابطة الأندية هي المسئولة عن الأمر ويريدوا وجود أزمة في بداية الأمر معهم، ولا نعلم أي شئ خاص بالعقوبة حاليا".

ثروت سويلم: رابطة الأندية ليس لها علاقة بإيقاف شيكابالا.. وقرار مركز التسوية والتحكيم غير ملزم

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن قرار إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك، ليس من اختصاصات رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "رابطة الأندية لم تناقش الأمر نهائيا، وأعتقد أن قرار مركز التسوية والتحكيم غير ملزم، ويجب على اللاعب أن يذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها".

الاتحاد المصري لكرة القدم

وزاد "اتحاد كرة القدم المصري هو المسئول الأول عن عقوبة شيكابالا، ونريد أن يكون هناك تغيير في بعض المواد الخاصة بقانون الرياضة، وأبرزها مركز التسوية والتحكيم، وأرى أن المركز لا يقدم ما يفيد للكرة المصرية".

مركز التسوية والتحكيم

وأكمل " بخصوص نادي الزمالك فليس هناك أي مشكلة لديهم في ملاعب الموسم الجديد، فالملعب الأساسي لهم هو القاهرة ثم الدفاع الجوي، وفي حال رفض أي ملعب إقامة مباراة من مباريات الدوري فليس لنا أي تدخل بهذا الأمر".

واختتم "نادي الزمالك سيواجه أزمة بسبب ملعب الدفاع الجوي الخاص بنادي بيراميدز، ويجب أن يتواصل مسئولي الفريق مع الرابطة من أجل حل هذا الأمر واختيار ملعب بديل مناسب وإلغاء الدفاع الجوي".