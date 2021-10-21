/657264/طارق-رضوان-يطرح-على-أهالي-دار-السلام-المجهود-المبذول-في-ملف-الصحة

قال النائب أنه في إطار متابعته المستمرة لإحلال وتجديد مستشفي دارالسلام المركزي فأننا نطرح علي جميع أهالينا بدارالسلام المجهود المبذول في ملف الصحه، مضيفا:” أنني لم أدخر جهداً في هذا الملف بداية من التحدث مع الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسم أهالينا بدارالسلام وطرح توقف الأعمال بمستشفي دارالسلام المركزي عليه وتقديم العديد من المذكرات لوزيرة الصحة الدكتورة /هالة زايد ، بالمتابعة المستمرة وطرح المستجدات عليها بصفه مستمرة ، للتوجيةبإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ذلك والإنتهاء من أمر إسناد الأعمال والتنفيذ ونظراً لطول فترة الاحلال والتنفيذ ورحمه بأهالينا الذين تحملوا الكثير من المشاكل الصحية خلال الست سنوات الماضية لضعف الرعاية المقدمه لهم.

دوت الخليج وأضاف رضوان أنه من خلال متابعته المستمرة فى وزارة الصحة بتواجد المهندس أكرم راضى ، المسئول عن تنفيذ مشروع المستشفى ومتابعة الإنتهاء من تعديل الرسومات بعد دخول المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل نظراً لوجود مواصفات معينة لذلك. وتابع:” بحضور المهندس اكرم راضى ، ومتابعة الإنتهاء من الإجراءات مع المهندس خالد عبدالرحمن محمد ، مدير الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة ، وتم طرح سرعة الإنتهاء من استكمال تنفيذ المبنى الجديد الذى بجوار المدرسة الإعدادية وتشغيل العيادات الخارجية والاستقبال كما مخطط له وبذلك يتم تشغيل المستشفى وإنشاء سور من الساج وفتح باب بجوار مبنى الإسعاف وبذلك يتم تشغيل المستشفى وأيضاً يكون العمل شغال فى تنفيذ باقى المباني وانتهاء المشروع بإذن الله”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق رضوان يطرح على أهالي دار السلام المجهود المبذول في ملف الصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.