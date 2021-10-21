/657265/المنضمون-الجدد-سياسة-جديدة-لإخراج-دفعات-من-متطوعي-التنسيقية

تمر عضوية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرحلة تجهيزية قبل العضوية الأساسية.

ويخضع الأعضاء في هذه المرحلة لعدد من التقييمات والتدريبات التي تتيح لهم سرعة الانخراط في دولاب عمل التنسيقية.

وينقسم المنضمون الجدد إلى المنضمين من الحزبيين أو الشباب السياسي، ويتم قبول ترشيحهم من الأحزاب أو من المتقدمين وفقا لمعايير محددة مسبقًا.

كما يشمل مفهوم «المنضمون الجدد» من متطوعي التنسيقية، بنظام الدفعات ويتم إعداد وتأهيل عدد من الشباب المتطوعين غير المنتمين لأحزاب سياسية تتراوح أعمارهم بين ١٨ إلى ٢٥ عاما.

ويتم تحديد شروط القبول بالدفعة وإعداد المنضمين لها من قبل اللجنة المشكلة لإدارة الملف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.