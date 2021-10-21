فيديو- الجيزة: إغلاق كلى لـ شارع الهرم بدءا من اليوم.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة بأنه ستجرى غلقًا كليًا لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية صوب ميدان الجيزة فقط اعتبارًا من 12 صباح يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجارى وحتى انتهاء أعمال تسليم محطة مترو المريوطية.





وقالت المحافظة فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع إذ إنه من المرر يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية، كـ مرحلة أولى، وتحديدا بتقاطع شارع الهرم مع طريق المريوطية، ضمن تسليم ست محطات بالخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من 370 مترًا، وبعرض نحو 18 مترًا.

ومن جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية وإزالة أى معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهى كالأتى:

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير فى اتجاه شارع الهرم ستسير يمينا بشكل إجبارى باتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

وبعد ذلك ستسير المركبة يمينا باتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا)، واستكمال السير اتجاه شارع الهرم عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الهرم.

التحويلة الثانية :

حركة المركبات القادمة من محور اللبينى وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الهرم مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتى تبلغ طولها مايقرب من 900 متر، ستسير فى شارع الهرم حتى موقع الغلق الكلى "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الهرم مع طريق المريوطية.

وبعد ذلك ستدخل المركبات يمينا بشكل إجبارى فى اتجاه طريق المريوطية، ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الهرم عن طريق شارع نعمة الله.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال، لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما ستعين الإدارة، الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.