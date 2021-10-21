صور- انعقاد جولة مشاورات سياسية موسعة بين مصر وسلوفينيا

جدة - نرمين السيد - عقدت جولة المشاورات السياسية بين مصر وسلوفينيا، مساء أمس الأربعاء، بالقاهرة، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وبحضور السفير ياسر هاشم، نائب مساعد الوزير لشمال ووسط أوروبا، والوزير مفوض طارق يوسف، مدير شؤون وسط أوروبا.





فيما ترأس الجانب السلوفينى مدير عام الشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية السلوفينية، Jernij Muller، وبحضور السفير السلوفينى بالقاهرة ونائبه وأعضاء الوفد.

وتناول الجانبان أوجه العلاقات الثنائية فى جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبل تطويرها وتعميقها بما يخدم مصالح شعبى البلدين، ولا سيما سبل التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والسياحة وتعزير حجم التبادل التجارى بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وخصوصا فيما يتعلق بالفرص المتاحة للشركات السلوفينية للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات المتنامية التى تربط مصر بـ الاتحاد الأوروبى فى ضوء رئاسة سلوفينيا الحالية لـ الاتحاد الأوروبى، وما شهدته من زخم كبير فى أعقاب الزيارة الأخيرة الناجحة لوزير الخارجية سامح شكرى إلى بروكسل فى يوليو 2021.

وعلى صعيد آخر، ترأس السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، الشق الخاص بالعلاقات والقضايا الإقليمية فى جولة المشاورات، بحضور نواب مساعدى وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، والهجرة واللاجئين، وغرب ووسط آسيا، وليبيا، ووحدة مكافحة الإرهاب، حيث تم تناول الموقف المصرى إزاء أبرز قضايا المنطقة بما فى ذلك جهود دفع مسار السلام فى الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الليبية، وقضية سد النهضة الأثيوبى، وذلك بالإضافة إلى الأوضاع فى أفغانستان، والسودان، والعلاقات بين الاتحاديّن الأفريقى والأوروبى.

واستعرض الجانب السلوفينى أبرز محددات سياسته الخارجية، والاهتمام الذى توليه بلاده لسياسة الجوار الأوروبى جنوب المتوسط، وأولويات السياسة الخارجية السلوفينية تجاه دول البلقان والقضايا المختلفة. وقد شهدت المشاورات اتفاقًا فى الرؤى بين الجانبين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية الاستمرار فى عقد المشاورات بصفة دورية.