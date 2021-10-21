/657263/كمال-شعيب-قرار-مركز-التسوية-والتحكيم-يلزم-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-بإلغاء-عقوبة-شيكابالا

أكد كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، أن القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الخاص بإلغاء عقوبة شيكابالا، ملزم أمام الجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "يجب على اتحاد كرة القدم المصري تنفيذ قرار إلغاء عقوبة شيكابالا لأن مركز التسوية والتحكيم جميع قراراته ملزمة ولرابطة الأندية المحترفة أيضا".

وتابع "ننتظر فقط الإعلان الرسمي عن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم، ثم سنخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بتنفيذ القرار، وفي حال الرفض سيتم تصعيد الأمر لجهات آخرى".

وأردف "سيكون هناك اجراءات ضد اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد والقائمين، في حال عدم تنفيذ القرار".

واختتم " يوم الأحد المقبل سيكون موعد إعلان قرار مركز التسوية والتحكيم الخاص بعقوبة شيكابالا وأتمنى أن يتم تنفيذ القرار بشكل سريع".

الزمالك: الاتحاد المصري يتعامل معنا بنظرية «الاستعماء».. ولا نعلم موقف شيكابالا ختى الآن

تعجب عمرو أدهم عضو لجنة الزمالك المؤقتة، بسبب عدم إرسال اتحاد كرة القدم المصري القرار الخاص برفع العقوبة الموقعة على قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" "بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة شيكابالا لم يصل لنا أي خطاب بشأن رفع الإيقاف عن اللاعب من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا نعلم إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها حتى الآن".

كمال شعيب محامي شيكابالا

وزاد "لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قالت أن قرارها جاء بعد تقرير حكم المباراة، والأصل أن الحكم لم يكتب أي شئ بخصوص الواقعة ولم يكن متواجدا وقتها، فكيف يتم الاستناد على هذا الأمر".

وواصل "الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع نادي الزمالك بنظرية الاستعماء، ولا يقف على مسافة واحدة من الجميع، وجميع القرارات التي تخرج من جانبهم غير مقنعة".

مركز التسوية والتحكيم

واختتم "لابد أن يتحدث اتحاد كرة القدم المصري بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء إيقاف شيكابالا، وسمعنا أن رابطة الأندية هي المسئولة عن الأمر ويريدوا وجود أزمة في بداية الأمر معهم، ولا نعلم أي شئ خاص بالعقوبة حاليا".