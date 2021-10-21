/657203/محافظ-المنيا-ينعى-ضحايا-حادث-طريق-الدائري-الاوسطي-من-أبناء-مركز-ديرمواس

نعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، ببالغ الحزن والاسي ضحايا حادث طريق الدائري الاوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص والذي أسفر الحادث عن وفاة عدد من ابناء مركز ديرمواس جنوب المحافظة

محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث طريق الدائري الاوسطي من أبناء مركز ديرمواس ويتقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل «أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ووجه المحافظ القائم باعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجة الدعم والمساندة لاهالي الضحايا وإنهاء الاجراءات اللازمة في تلك الاحداث المؤسفة. محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث طريق الدائري الاوسطي من أبناء مركز ديرمواس يذكر أن حادث تصادم اليوم الذى وقع على الطريق الاوسطى بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص بالقرب من مدينة ٦ اكتوبر راح ضيحته 19 شخصا بينهم طفلتان و ١٠ جثامين مجهولة الهوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث طريق الدائري الاوسطي من أبناء مركز ديرمواس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.