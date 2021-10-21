صور- سيلفا كير خلال استقباله سفير مصر فى جوبا: نعتز بعلاقاتنا التاريخية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قدم السفير قدح عرضا لمجمل العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، مبرزا الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جوبا فى شهر نوفمبر 2020، والزيارة الأخيرة لـ الرئيس سالفا كير إلى القاهرة خلال شهر أكتوبر الجارى، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى لـ اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى القاهرة فى يوليو الماضى.

وقدم السفير المصرى الشكر للقيادة والشعب الجنوب سودانى الشقيق على الدعم والمؤازرة طول مدة عمله فى جوبا.

ومن جانبه، أعرب الرئيس سيلفا كير عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وجنوب السودان، وعن تقديره لجهود السفارة المصرية فى جوبا لتعزيز هذه العلاقات.

وأكد رئيس جنوب السودان دعمه لكل ما يحقق صالح شعبى البلدين الشقيقين، مشيدا بما تحقق حتى الآن على صعيد التعاون الثنائى، معتبرا أن ما تحقق يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليها والارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.