فيديو- تعرف على أعلى 5 محافظات فى الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، أن إجمالى عدد السكان فى هذه المحافظات يتجاوز الـ 40 مليون نسمة، مؤكدًا أن هذا عدد كبير جدًا.

فى آخر 100 يوم زاد تعداد السكان فى مصر بمقدار نصف مليون نسمة، على خلاف ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو أن المواطن إذا أراد أن يجنى ثمار التنمية الاقتصادية، يجب أن أن يكون معدل الزيادة السكانية فى مصر 400 ألف نسمة فى السنة.

وشدد على ضرورة تسليط الضوء الإعلامى على هذا الملف، والذى كانت فترته الذهبية فى الثمانينات والتسعينات، حيث زاد معدل استخدام وسائل منع الحمل مما قلل من نسبة المواليد.