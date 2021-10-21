احذر.. دار الإفتاء تكشف حكم التنصت وتتبع عورات الناس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال إجابتها على سؤال: هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت الإفتاء: "لا يجوز تتبع عورات الناس، لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التى تزرع الأحقاد فى النفوس وتُشيع الفساد فى المجتمع".

وأضافت: "يجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بغض الناس ولا الحط من قدرهم، قال صلى الله عليه وآله سلم: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".. "متفق عليه".