/657267/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، مباراة جالاتا سراي ضد لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الأوروبي ريال بيتيس امام فريق باير ليفركوزن 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2 لاتسيو أمام فريق مارسيليا 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1 سبارتا براج أمام فريق ليون 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English إيندهوفن أمام فريق موناكو 9 مساءً beIN Sports HD Xtra 1 نابولي أمام فريق ليجيا وارسو 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium وست هام أمام فريق جينك 9 مساءً لوكوموتيف موسكو امام فريق جالاتا سراي في تمام الساعة 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي بودو جليمت أمام روما في تمام الساعة 6.45 مساءً beIN Sports 2 HD Premium مورا أمام فريق رين الفرنسي 6.45 مساءً beIN Sports HD 2 فيتيسه أرنهيم أمام فريق توتنهام 6.45 مساءً beIN Sports 1 HD Premium بازل السويري أمام فريق أمونيا نيقوسيا في تمام الساعة 9 مساءً beIN Sports HD 2

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