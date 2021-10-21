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مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، مباراة جالاتا سراي ضد لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

ريال بيتيس  امام فريق باير ليفركوزن  6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

لاتسيو  أمام فريق مارسيليا 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

سبارتا براج أمام فريق ليون  9 مساءً - beIN Sports HD 2 English

إيندهوفن أمام فريق موناكو  9 مساءً  beIN Sports HD Xtra 1

نابولي أمام فريق ليجيا وارسو  9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام أمام فريق جينك  9 مساءً

لوكوموتيف موسكو امام فريق  جالاتا سراي في تمام الساعة 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي

بودو جليمت أمام روما  في تمام الساعة 6.45 مساءً  beIN Sports 2 HD Premium

مورا  أمام فريق رين الفرنسي  6.45 مساءً  beIN Sports HD 2

فيتيسه أرنهيم  أمام فريق توتنهام 6.45 مساءً  beIN Sports 1 HD Premium

بازل السويري أمام فريق أمونيا نيقوسيا في تمام الساعة 9 مساءً  beIN Sports HD 2

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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