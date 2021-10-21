/657268/تعرف-على-برنامج-الزمالك--اليوم-بمعسكر-الإسكندرية

اخطر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الخميس خلال المعسكر المغلق ببرج العرب، استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج الفاصيل:

وسيتناول الفريق وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات الإطالات على مجموعتين في الرابعة والرابعة والنصف عصرا، قبل أن يخوض الزمالك تدريبه في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية عقب التدريب، على أن يتناول الفريق وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد ضم 25 لاعبا بقائمة الفريق خلال المعسكر الحالي لخوض المباراة وهم:

قائمة الزمالك أمام توسكر:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أيمن حفني – حمدي علاء – سيد محمد عبد الله – سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري