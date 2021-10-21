/657269/موعد-مباراة-توتنهام-ضد--فيتيسه-أرنهيم--والتشكيل-المتوقع

يحل توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفا على نظيره فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي، في السابعة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جيلريدوم"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، داير، رويال، ريجيلون.

خط الوسط: هويبييه، سكيب، ندومبيلي.

خط الهجومالهجوم: لوكاس، سون، كين.

توقف المباراة

توقفت أحداث مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبيرج، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، بسبب تعرض أحد مشجعي المباراة لأزمة قلبية في مدرجات اللقاء.

وحرص حكم المباراة على توقف المباراة وتوجه لاعبي الفريقين لغرفة الملابس، وتوجه طاقمي الجهاز الطبي للفريقين إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية للمشجع.

وانطلقت صافرة استكمال المباراة بعد توقفها نا يقارب من 20 دقيقة والإطمئنان على حالة المشجع، ليواصل اللقاء أحداثة بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، لمدة 7 دقائق من الشوط الأول.

وتوقفت المباراة وتوتنهام يتقدم على أصحاب الأرض، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من افتتاح نيو كاسل بالتسجيل في اللقاء.

وسجل فريق نيوكاسل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، عن طريق كالوم ويلسون.

وجاء هدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء، عن طريق تاتغي ندومبيلي، وسجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الـ 45 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ثم أضاف فريق نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة عن طريق اللاعب إيريك داير بعدما أخطئ الكرة في مرماة وتتنهي النتيجة بنتيجة ثلاثة أهداف لتوتنهام مقابل هدفين لنيوكاسل يونايتد