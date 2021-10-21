/657271/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-لوكوموتيف-موسكو-فى-الدوري-الأوروبي

يحل فريق جالاتا سراي التركى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفى محمد ضيفا على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، في التاسعة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

مباراة جالاتا سراي ضد لوكوموتيف، متاحة للمشاهدين في الوطن العربي وشمال إفريقيا عبر شاشة قناة beIN Sports 3 HD Premium القطرية الرياضية.

تشكيل جالاتا سراي المتوقع

حراسة المرمى : موسليرا.

خط الدفاع : فان آنهولت، نيلسون، أوزتورك، يدلين.

خط الوسط : تشيكالداو، أنتاليالي، خليل درويش أوغلو، محمد كريم، موروتان.

خط الهجوم : مصطفي محمد

ويحتل جالاتا سراي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي لاتسو الإيطالي ثانيا بثلاث نقاط، ومارسيليا الفرنسي ثالثا برصيد نقطتين، ولوكوموتيف موسكو رابعا برصيد نقطة وحيدة.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، في الدقيقة الرابعة والسبعون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسه واحده في شباك الخصم.