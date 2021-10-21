الحرس الوطنى يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بدوري الأبطال

/657272/الحرس-الوطنى-يصل-القاهرة-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الأهلى-بدوري-الأبطال

يصل اليوم الخميس فريق الحرس الوطنى بطل النيجر للقاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة من مساء السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يتدرب فريق الحرس الوطني مرتين فقط في القاهرة قبل مباراة الأهلي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في نيامى.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن الكابتن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.

كلمة محمود الخطيب

وقال رئيس الأهلي إنه تعلم من رموز النادي منذ بداية تأسيس الأهلي في 1907 وصولًا إلى حسن حمدي أحد رموز النادي التاريخيين.

وأوضح محمود الخطيب أنه يتذكر موقفًا لم ينسه للكابتن حسن حمدي خلال مباراة مونشينجلادباخ الشهيرة، بعد أن أخطأ زميلهما أحمد عبد الباقي في إحدى الكرات، التي ارتدت بهدف في شباك الأهلي، حيث قال إن طريقة توجيه الكابتن حسن حمدي الذى كان يشارك كـ "ليبرو" في هذه المباراة لزميله ظلت بارزة في ذهنه خاصة أنها جاءت بشكل لم ولن ينساه، بل وتعلم منها الكثير، مشددًا على أنه موقف كان شاهدًا عليه داخل الملعب أثناء مزاملته لوزير الدفاع حسن حمدي.

الأهلي يكرم حسن حمدي

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، "قلادة الأهلي الذهبية" تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .