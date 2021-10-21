دعما لدول حوض النيل.. العربية للتصنيع تنشئ محطة طاقة شمسية فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفقا لبيان صحفى، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول حوض النيل وجميع دول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع.

وأضاف أن العربية للتصنيع تضع إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة فى مشروعات التنمية المختلفة التى تشهدها دولة أوغندا الشقيقة، وجميع بلدان القارة السمراء، لافتا أن العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل.

وأوضح التراس، أن المحطة التى تم إنشاءها تعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 4 ميجاوات، مشيرا إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية بدولة أوغندا على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.

وأضاف أن ألواح الطاقة الشمسية التى تم تركيبها بالمحطة من إنتاج الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع ARECO 320 وات، التى تتميز بالكفاءة ومراعاة مواصفات الجودة العالمية، لافتا أن التنفيذ تم تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أشار التراس أن العربية للتصنيع تتوجه بقوة لتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة بالعديد من بلدان القارة الإفريقية، خاصة فى ظل التوجه لتحقيق أقصى استغلال ممكن من الطاقة الشمسية كمصدر نظيف لتوليد الكهرباء.

وفى سياق متصل، أكد التراس أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية احتياجات السوق المحلى والإفريقى فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول فى المنافسة العالمية مستقبلا، مشيرا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة فى السوق العالمى.