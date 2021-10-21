أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تشهد السماء ذروة "شهب الجباريات"، والتى تستمر فى التساقط على مدى يومين، وهى زخة شهابية متوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا فى الساعة عند الذروة، وأفضل رؤية لها بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار

دمياط

تنظم كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة مؤتمرا طبيا حول الجديد فى طب وجراحة العظام على مستوى العالم، خاصة جراحات الطرف العلوى، تحت رعاية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أحمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وذلك بمشاركة 10 جامعات مصرية ومراكز طبية، بالإضافة إلى الخبير العالمى والألمانى فى طب وجراحة العظام باسم فليجة، بجانب 400 من أطباء جراحة العظام.

دمياط

تنظم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قافلة طبية موسعة بمدرسة الهدى بطبل بقرية "الخياطة" بمركز ومدينة دمياط، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر لعلاج المرضى غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن القوافل التى يتم تنظيمها، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كامبالا

تنطلق بطولة إفريقيا للريشة الطائرة، التى تستمر حتى 28 أكتوبر الجارى بأوغندا، بمشاركة الفريق المصرى الذى يضم 8 لاعبين هم: أحمد صلاح - أدهم حاتم الجمال - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - ضحى هانى - نور يسرى - جنا أشرف - جنا هشام"، ويقوده المدير الفنى مصطفى كامل.

عمان

تنطلق منافسات بطولة الأردن المفتوحة للجولف على ملاعب واحة أيلة للجولف بالعقبة، بمشاركة عربية ودولية واسعة حيث تشارك بها فرق تمثل مصر ولبنان وفلسطين والعراق وتونس والمغرب والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان وصربيا، إضافة إلى منتخب الأردن.

القاهرة

يبدأ إغلاق كلى لـ شارع الهرم، بتقاطعه مع محور المريوطية فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية تجاه ميدان الجيزة، حتى انتهاء أعمال محطة مترو المريوطية "مرحلة أولى" ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

القاهرة

يبدأ إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط، حتى السبت المقبل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور.