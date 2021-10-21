كلمة الرئيس فى حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن فى مرحلة دقيقة، مشددًا على أننا لن ننسى أبناءنا وبناتنا، الذين قدموا أرواحهم وحياتهم وإصاباتهم، لتصبح مصر فى المكانة التى نشهدها حاليا.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، فى كلمته أمس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إننا يجب أن نتذكر دائما أن الجيش والشرطة مازالا يقدمان شهداء، موجها التحية والتقدير والاحترام باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة.

وهنأ الرئيس السيسى الضباط والخريجين الجدد، موجها الشكر لأسرهم لتقديم أبنائهم وبناتهم لتولى مهمة عظيمة تتمثل فى حماية أمن مصر وسلامة أبنائها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين فى التعامل معهم وتلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن التعامل مع الشعب أو الرأى العام ليس أمرا يسيرا. ووجه الرئيس حديثه للخريجين الجدد، قائلا: «أنتم تتعاملون مع المواطن وأمنه وسلامته وراحته»، مشددا على ضرورة أن يكون رجال الشرطة قدوة فى معالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بالمواطنين.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس منح أوائل خريجى كلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين، وقسم الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم.

ولفتت إلى أن الحفل، الذى حضره عدد كبير من رجال الدولة، شهد تقديم طلبة كلية الشرطة مجموعة من العروض أبرزت ما يتمتعون به من لياقة بدنية مرتفعة ومهارة فائقة.

وفى ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" فى عددها الأسبوعى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أكد، فى كلمته خلال الحفل، أن جهاز الشرطة يـدرك ما يحيط بالوطن من تحديات، مشيرًا إلـى تحقيق مفهوم الردع للخارجين على القانون والتصدى لكل ما يمس قيم المجتمع حفاظًا على أمنه واستقراره.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الرئيس السيسى يقود مسيرة الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة تتحقق من خلالها آمال الشعب عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة، مضيفا أن رجال الشرطة يقفون دائمًا عند مستوى المسئولية للقضاء على الإرهاب وإجهاض المحاولات الساعية إلى إحياء النشاط الإجرامى، مشيرًا إلى تنمية مهارات رجال الأمن فى العلوم القانونية والشرطة ومبادئ حقوق الإنسان وكذلك مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وأضافت الصحيفة، أن الوزير وجه خلال كلمته التحية لأرواح الشهداء من الشرطة والـقـوات المسلحة، قائلا: إن حماية الوطن والتفانى فى الحفاظ على مقدراته واجب مقدس، مشيرا إلى تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية فى العديد من المجالات الأمنية.

وفى تناولها لكلمة اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة خلال الحفل نقلت صحيفة الجمهورية عن اللواء إبراهيم تأكيده أن الأكاديمية تخطو خطوات واثقة نحو المستقبل، حيث وضعت نصب أعينها أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على القدر الواجب من الكفاءة والفاعلية، حيث يتم تطوير كافة برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية بصفة دورية بما يكفل لها القدرة على مواكبة التطورات التى تشهدها الساحة الأمنية.

وقال اللواء أحمد إبراهيم إن تلك المناسبة الجليلة تحظى فيها أكاديمية الشرطة بتشريف الرئيس السيسى لتخريج دفعة جديدة من طلبة الشرطة، جيل واعد من الرجال ترسخت فى نفوسهم أسمى معانى الوطنية والفداء يحملون رسالة أمن الوطن والشعب المصرى بكل شرف وفخر وإباء.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام"، التى تناولت كلمة الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، التى ألقاها أمس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين للقوات البحرية، وأكد خلالها أن مصر تمتلك قوة بحرية متطورة، تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحها القومية، وتعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعا وعلماً خفاقاً يجوب العالم، يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة، وهى رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن، مشيرا إلى أن القوات البحرية قادرة ومستعدة دائما، لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليها، من القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة وحرفية واقتدار، فى ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية، وأن شعارها هو النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

وشدد الفريق أحمد خالد، على أن رجال القوات البحرية قادرون على تأمين مقدرات الدولة الاقتصادية بمسرحى عمليات البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين الموانئ والجزر المنعزلة، والأهداف البحرية الحيوية، والخطوط الملاحية التجارية، وفرض قوانين الدولة فى البحر، واحترام السيادة المصرية فى المياه الإقليمية، إلى جانب تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين الشمالى والجنوبى، ودعم استقرار الأمن البحرى وحرية الملاحة البحرية.

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "افتتاح أول مركز لتجميع البلازما بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة إسبانية" أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، تم افتتاح أول مركز متكامل فى إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الإسبانية" الرائدة فى ذلك المجال.

وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسى مجالس إدارة شركتى «جريفولز الإسبانية « و» جريفولز إيجيبت « وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين فى مجال مشتقات البلازما.

وأوضحت الصحيفة أن مركز "السادس من أكتوبر" يعد أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية فى مصر من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزى للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية فى ذلك المجال مع ضمان الحصول على كافة الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك.

وفى الشان الاقتصادى، وتحت عنوان "أضخم طرح فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن استقبلت منصة التداول بالبورصة أمس الوافد رقم 142 ضمن قائمة الشركات المدرجة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وهى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتصدرت قائمة أكبر الطروحات بقيمة 5.8 مليار جنيه.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنجاح الطرح الأضخم فى تاريخ البورصة الذى أسهم فى دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التى اكتتبت فيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستثمرين قاموا بتغطية طرح الأسهم ومن بينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر فى مصر لأول مرة.

وفى تناولها أيضا للشأن المحلى ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مــصــطــفــى مــدبــولــى، رئــيــس الــوزراء استعرض نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الـوطـنـيـة لمكافحة الفساد 2019/2022، الذى أعدته هيئة الرقـابـة الإداريــــة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعلنته مؤخرا.

وثمن رئيس الــوزراء الجهود والتى تبذلها هيئة الرقابة الإداريــة عــلــى صـعـيـد تحــديـــث الخـدمـات الحكومية، لخدمة المواطن المصرى فى مختلف ربوع الوطن، فضلا عن زيادة الوعى المجتمعى بسبل مواجهة الفساد والتصدى له وتقويض الأثار السلبية لــه.

وأعرب اللواء حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن التقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذى مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق، وأكد أن الاستراتيجية حققت تكامل الجهود بنى كافة جهات الدولة فى تنفيذها، وساهمت فى دفـع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بمـــا أدى إلـــى تـقـلـيـل الممارســات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالى حـــصـــول المـــواطـــنيـــن عــلــى خـدمـة أفـضـل.

وفى الشأن العربى، وتحت عنوان "مقتل 14 سوريا فى تفجير أرهابى بدمشق، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين، استهدف حافلة عسكرية فى دمشق، بمقتل 14 شخصا أغلبهم مدنيون، فى حصيلة دموية هى الأعلى فى العاصمة السورية منذ سنوات، وفق الإعلام السورى الرسمى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن تفجيرا إرهابيا وقع أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية، عند جسر الرئيس فى دمشق، بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة، مما أسفر عن مقتل 14شخصا وإصابة آخرين.