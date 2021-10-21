سفير أوزبكستان: السيسى يولى اهتماما كبيرا بالتعايش مع هموم المواطن البسيط

جدة - نرمين السيد - أكد منصوربيك كيليتشيف سفير أوزبكستان الجديد لدى القاهرة، على أهمية مشاركة الوفد المصرى لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل فى أوزبكستان، نظرا لما تتمتع به مصر من كونها أكبر دولة ولها مكانة مرموقة ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل فى العالم، موضحا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة فى المجال التشريعى وتمتاز بأنظمة القوانين والبرلمانات.





وأضاف كيليتشيف، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الوفد المصرى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ويضم كلا من: عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ومحمود مسلم رئيس لجنة الشؤون الإعلامية والصحافة فى مجلس الشيوخ وأحمد المسلمانى مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، والدكتور مجدى زعبل رئيس مجموعة الصداقة (المصرية- الأوزبكية) والمستشار حمدى أبو العينين نائب رئيس مجلس غرف صناعة النسيج.

وأوضح أن الوفد المصرى سوف يجرى، خلال زيارته لطشقند، مباحثات مع نظرائهم النواب والمسؤولين الأوزبك، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المصرى لطشقند تعد فرصة لتبادل الأراء فى ضوء أن مصر دولة صديقة وشقيقة لنا ونرتبط معها بالتاريخ والدين الحنيف والعادات والتقاليد، هذه القواسم المشتركة تعد أرضية قوية لتنمية هذه العلاقات فى المستقبل القريب.

وأفاد بأن هناك أوجه للتشابه الكبير بين البلدين حيث يسعى الرئيسان عبد الفتاح السيسى وشوكت ميرضاييف نحو تطوير بلادهما، موضحا أن الرئيس السيسى تبنى سياسة التجديد والتحديث خلال السبع السنوات الماضية نحو إقامة جمهورية جديدة، ويولى اهتماما كبيرا بالتعايش مع هموم المواطن البسيط وقضايا تمكين المرأة والتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وتطوير الاقتصاد وهو نفس ما قام به ميرضيائييف منذ توليه الحكم عام 2016.

وعن الانتخابات، قال إن السفارة الأوزبكية بالقاهرة فتحت أبوابها للجالية المقيمة فى مصر للتصويت المبكر فى اللجنة (رقم 26) فى 14 أكتوبر حتى 20 أكتوبر، على أن يتم فتحها مرة أخرى يوم 24 أكتوبر للتصويت بشكل رسمى من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، مشيرا إلى أن 1000 ألف مواطن أوزبكى من إجمالى 3 ألاف أوزبكى يعيشون فى مصر يحق لهم التوصيت فى هذه الانتخابات.

وعن التعاون الثقافى، قال إن وفدا مصريا شارك مؤخرا فى مهرجان طشقند السينمائى الدولى، الذى نظم لأول مرة منذ 30 عاما، موضحا أن الوفد المصرى أجرى لقاءات مع الفنانين والمخرجين الأوزبك وشاركوا فى ورش العمل وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون الثقافى والعلمى مع مصر، مشددا على الحاجة إلى بذل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى الذى لا يرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.

وبدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية فى أوزبكستان، المقررة فى 24 أكتوبر الجارى، والتى يتنافس عليها 5 مرشحين هم: شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالى للبلاد مرشح حركة رجال الأعمال - الحزب الديمقراطى الليبرالى لأوزبكستان وبهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم فى أوزبكستان عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى الأوزبكى "عدالت".

كما يتنافس مرشح الحزب الديمقراطى "ملى تيكلانيش" عليشير قادروف نائب رئيس الغرفة التشريعية فى المجلس الأعلى و زعيم الفصيل فى مجلس النواب بالبرلمان، بينما رشح الحزب الشعبى الديمقراطى الأوزبكى مقصودة وارثوفا نائبة رئيس لجنة حماية صحة المواطنين فى الغرفة التشريعية فى المجلس الأعلى، فى حين مرشح الحزب الإيكولوجى (البيئة) فى أوزبكستان هو نرز الله ابلاهمرادوف رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس المركزى للحزب.

ويبلغ عدد الناخبين، الذين يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 2ر21 مليون، من بينهم نحو 993ر6 مليون شاب، تحت سن 30 عاما بينما تم إدخال نحو 800 ألف ناخب يحق لهم المشاركة لأول مرة فى الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 14 دائرة انتخابية و10776 قسما انتخابيا، وجرى تشكيل مجموعة عمل من 56 مدربا جمهوريا و824 مدربا إقليميا، وأشار التقرير إلى تأهيل وتوعية قرابة 33 ألف مرشحا لرؤساء لجان الانتخابات ونوابهم وأمناءهم.