/657275/إدارة-مهرجان-الجونة-تمنع-حسن-أبو-الروس-من-المرور-على-السجادة-الحمراء

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، منع الفنان الشاب حسن أبو الروس من المرور على السجادة الحمراء.

دوت الخليج يكشف أسباب منع الفنان حسن أبو الروس من المرور على السجادة لمهرجلن الجونى السينمائي.

حسن أبو الروس يُمنع من السجادة الحمراء

صرح بذلك الصحفي هاني عزب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أزمات حسن ابوالروس في الجونة مستمرة وتم منعه من السجادة الحمراء، حسب ما علمته من مصادري الخاصة تم منع الممثل الشاب من المرور علي السجادة الحمراء من قبل إدارة المهرجان".

وتابع هاني مبرهًا على صحة حديثه: "وظهر ذلك واضحاً يومي الثلاثاء والأربعاء.. مع العلم انه تم السماح له بالتواجد في الحفلات الخاصة نهاية اليوم After Party، ولكن السجادة الحمراء لا، ويحاول الممثل الشاب جاهداً في حل تلك الأزمة قبل ختام المهرجان".

وأضاف عزب: "أما عن أول أزمة للممثل الشاب هو الخلاف الذي حدث مع دينا الشربيني، وذلك الخلاف وقع تقريباً في اليوم الثالث من انطلاق المهرجان.

حسن أبو الروس يتعرض للهجوم بسبب حركاته الاستفزازية

وفي ذات السياق، تعرض أبو الروس لهجوم مريع مؤخرا بعد العديد من الأفعال الإستفزازية التي فعلها الأخير أثارت غضب جمهوره.

غادة والي تلغي متابعة زوجها حسن أبو الروس

من ناحية أخرى، أثار الفنان حسن أبو الروس التساؤلات خلال الساعات الماضية، حول انفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي، بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، اذ قامت غادة والي بإلغاء متابعتها لزوجها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ليقوم هو الآخر بإلغاء متابعتها.

ووقع قرار إلغاء المتابعة، تزامنًا مع الضجة التي يحدثها أبو الروس برقصه مع نجمان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ومرافقته المستمرة للفنانة دينا الشربيني، واللذان تعاون سويًا في فيديو كليب «فلتت مني».

أغنية فلتت مني لحسن أبو الروس ودينا الشربيني

وجاءت الأغنية التي طرحها أبو الروس مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان “فلتت مني”، كما طرحها أيضا على تطبيق أنغامي، وبمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.