/657276/قبل-القمة--تاريخ-مواجهات-ليفربول-ضد-مانشستر-يونايتد

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراته المقبلة أمام نظيرة مانشستريونايتد والتي من المقرر إقامتها في يوم الأحدفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خاض أول مباراة بين الثنائي عملاقي إنجلترا، في 28 ابريل 1894، وانتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.

واجها بعضهما 209 مرة، فاز اليونايتد في 82 مباراة، وحقق الفوز ليفربول في 68 مباراة، وسيطر التعادل في 59 مواجهة.

سجل الريدز 264 هدفًا في شباك الشياطين الحمر، بينما دخل مرماه 281 هدفًا.

يتفوق الليفر على منافسه التقليدي في دوري أبطال أوروبا حيث فاز عليه مرة وتعادل مرة أخرى ولم يهزم أبدًا.

كما أنه على مستوى الألقاب، حصد ليفربول 6 ألقاب في التشامبيونز ليج، بينما حققه المانيو ثلاث مرات فقط.

وكان أكثر لاعب مشاركة في لقاءات الفريقين هو الويلزي ريان جيجز لاعب مان يونايتد السابق، والأكثر تسجيلًا هو ستيفين جيرارد لاعب ليفربول.

وعن أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، فكانت فوز ليفربول على مان يونايتد 7-1 في 12 أكتوبر 1895.

وانتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في يناير الماضي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز الشياطين الحمر على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لليفر، أحرزهما الملك المصري محمد صلاح، وأخر مباراة في الدوري انتهت بالتعادل السلبي.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات ليفربول أمام مانشستريونايتد والتي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4-2.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.

ويعيش محمد صلاح هذا الموسم واحدة من أفضل الأوقات وساهم في تسجيل 12 هدفا بجانب صناعة 4 أهداف من البداية وحتى الآن، ويتصدر قائمة الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بجانب جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.