صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع «بوردو الفرنسية»

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأنشطة القائمة حاليا بين الجامعتين على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، وبحث إمكانية عقد بروتوكولات تعاون علمى جديدة فى تخصصات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية خلال اللقاء إلى إمكانية إعداد درجات علميـة مشتركة بيـن الجامعتيـن فى الكليات التى تقوم بتدريس برامج باللغة الفرنسية وهى (الآداب والحقوق والتجارة والطب والزراعة).



وناقش الجانبان إمكانية إعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية المزمع إنشاؤها قريبا، وجامعة بوردو للتعاون على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بوردو بهدف الاتفاق على أوجه التعاون وإنشاء مجموعة من البرامج المتميزة المشتركة بالجامعة الأهلية الوليدة.

كما رحب "قنصوه" بعرض البروفيسور مارك للتعاون فى مشروع Imagine وذلك لتحفيز المشاركة الطلابية فى مبادرات التوعية المجتمعية والتى تتوافق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تسعى إلى توفير مستوى اجتماعى لائق للمواطنين من خلال تطوير قرى الريف المصرى بجميع محافظات الجمهورية.