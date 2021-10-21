جدة - نرمين السيد - تضمن المقطع، مراحل تطوير البحرية المصرية عبر التاريخ، ولقطات من تدريبات القوات، بالإضافة إلى استعراض أحدث المعدات التى تمتلكها القوات البحرية. وتحتفل القوات البحرية، بعيدها الرابع والخمسين، الموافق الحادى والعشرين من أكتوبر. وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، فى هذا المناسبة، إن يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية، يوم أن قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية استطاعت فيها أن تلقن العدو درسا قاسيا وأن ترسم علامة فارقة وتحولا جوهريا فى الفكر الاستراتيجى البحرى بإغراق أكبر وحدة بحرية له (المدمرة إيلات الإسرائيلية) أمام سواحل المدينة الباسلة (بورسعيد) باستخدام الصواريخ البحرية لأول مرة فى تاريخ البحريات العالمية واعتبرت بشهادة الخبراء أحد أعظم الانتصارات البحرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- لهيب البحر.. القوات البحرية بطولات وإنجازات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.