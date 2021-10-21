جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى المنتزه أول بلاغا بوجود شرفات عقار آيلة للسقوط بالطابقين الأول والثانى علوى بالعقار رقم 119 بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامى.
وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أنه تم الدفع بمهندس التنظيم ووحدة الإزالة الفورية والتوجه إلى موقع العقار.
وأشارت رئيس حى المنتزه أول، أنه تم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفتى العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وذلك لخطورتهما الداهمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إزالة شرفة عقار آيل للسقوط بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.