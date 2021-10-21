صور.. إزالة شرفة عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى المنتزه أول بلاغا بوجود شرفات عقار آيلة للسقوط بالطابقين الأول والثانى علوى بالعقار رقم 119 بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامى.

وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أنه تم الدفع بمهندس التنظيم ووحدة الإزالة الفورية والتوجه إلى موقع العقار.



وأشارت رئيس حى المنتزه أول، أنه تم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفتى العقار، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وذلك لخطورتهما الداهمة.