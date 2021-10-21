كوريا الجنوبية: علاقاتنا مع مصر شهدت تطورا كبيرا منذ زيارة السيسى فى 2016

جدة - نرمين السيد - شارك المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى فى فعاليات افتتاح معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع "ADEX 2021" المقام فى كوريا الجنوبية، والذى تـم بحضــور Moon Jae-in رئيـس جمهوريـة كوريا الجنوبية، وفى إطار عمق العلاقات بين الجانبين قــام Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية بإستقبال الوزير "مرسى" بحرس شرف بالزى التقليدى الكورى.





وعقب الافتتاح زار الوزير مرسى جناح شركة "هانوا Hanwha" و"هيونداى ويا Hyundai Wia" الكوريتين، إذ اطلع على المنتجات والمعدات المعروضة بالجناحين واستمع لشرح ممثلى الشركتين حول مواصفات هذه المنتجات.

كما استعرض الوزير مرسى أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربى من أسلحة وذخائر ومعدات والتى تصنعها شركاتها التابعة بأعلى دقة وكفاءة، كما تم مناقشة المجالات التى يمكن التعاون المشترك فيها.



والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع Suh Wook وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث أوضح أن مشاركته فى معرض "ADEX 2021" تعد فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال الأنظمة الدفاعية، مضيفا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكرى الدولى بين وزارة الإنتاج الحربى وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.



وأكد الوزير مرسى أن الافتتاح عكس تنظيما فريدا ومتميزا للمعرض مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفا أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به كوريا الجنوبية فى مجال التصنيع العسكرى.



وأشاد Suh Wook وزير الدفاع الكورى الجنوبى بالتطور الكبير فى العلاقات بين بلاده ومصر منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية فى عام 2016 وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدا على اهتمام الجانب الكورى بتعميق تلك العلاقات فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها مصر، مضيفا أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة شراكات تعاونية تنموية مثمرة.



كما أكد "Wook" على تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة فى معرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021" خصوصا بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام 2018 باعتباره حدثا عالميا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية.