مشوارك سعيد..سيولة مرورية بجميع شوارع ومحاور القاهرة الكبرى

/657277/مشوارك-سعيدسيولة-مرورية-بجميع-شوارع-ومحاور-القاهرة-الكبرى

شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الساعات الاولى صباح اليوم الخميس ، حالة من السيولة المرورية، وانتظام حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية، تزامنا مع اجازة مولد النبي الشريف .

دوت الخليج كما تشهد المحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، للسيارات الملاكى الخاصة ولا تنصح الإدارة العامة للمرور بتعديل أى مسارات لقائدى السيارات، وسط هدوء الحالة المرورية على الطرق. وشهد أيضا الطريق الدائرى وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحى والهرم والعمرانية وشارع التحرير والدقى ، انتظام فى حركة سير السيارات. كما شهد كورنيش النيل فى الاتجاهين انتظام فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى امام وزارة التموين ومجلس الوزراء وكوبرى قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل، لتسهيل حركة السيارات. كما شهد محور صلاح سالم اتجاه وسط البلد والمطار والعروبه وشيراتون سيولة مرورية. بينما شهد كوبري أكتوبر كثافات متوسطة بداية من مطلع الكوبري بصلاح سالم أمام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية اتجاه مناطق الجيزة. فيما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية اتجاه مناطق المعادي وحلوان.

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