/657278/بعد-قليل--نظر-دعوى-تطالب-بفرض-الحراسة-على-نقابة-الأطباء

تشهد محكمة مستأنف القاهرة للأمور المُستعجلة، اليوم الخميس، نظر الاستئناف على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء

فرض الحراسة على النقابة

وقال مقيم الدعوى المحامي هاني سامح، أمام المحكمة إنه طالب بفرض الحراسة على النقابة لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وأكد مقيم الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية الإرهابية.

كما قال المحامى مقيم الدعوى إلى ان قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء في وقت سابق.

والجدير بالذكر أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة سرقة هاتف محمول من يد صحفي أعلى الطريق الدائري، أثناء رصده لتأثير زلزال شعر به عدد من المواطنين.

وقالت:” تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتف محمول لصحفي أثناء تصويره به مقطعًا خلال مزاولة عمله، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة

وتابعت النيابة العامة:” إذ شاهدت المقطع المذكور فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقًا على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير، فكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.