/657279/أميرة-أبو-شقة-دعم-الدولة-للمرأة-المصرية-فى-مجال-ريادة-الأعمال-مظهر-جديد-لتمكين-المرأة

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضومجلس النواب، أن المرأة المصرية باتت تعيش عصرا من العصور الذهبية لها،مثمنة توجيهات الرئيس السيسي بدعم المرأة وحماية حقوقها، حيث كان لها الأولوية في الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، إضافة الى تمكينها سياسيا وتقلدها المناصب العليا فى كافة المجالات والقطاعات.

تمكين المرأة

وأشادت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الاتفاقية الموقعة بين مصر وكندا لدعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال، والمقدمة لـ 5000 سيدة بدء من 15 عام ، مؤكدة أنها مظهر جديد من مظاهر الاهتمام والدعم للمرأة المصرية وتمكينها، بشكل مبتكر من خلال تقديم الدعم لها في مجال ريادة الاعمال واعطاءها (طرف الخيط) كي تبدع وتكمل مشوار النجاح، لافتة إلى أنه امر مطلوب لترسيخ مبادئ حب العمل والتشجيع على المثابرة والريادة في الأجيال النشأة.

ريادة الأعمال

وتابعت أبو شقة فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان اختيار محافظة الجيزة مكانا لتنفيذ الاتفاقية موفق حيث انها تعتبر قلب مصر ويجتمع بها سكان العديد من المحافظات الأخرى مما سيعمم الفائدة على باقي الجمهورية، إضافة الى ان التركيز على صناعة السجاد يعكس إهتمام الدولة مانحة الدعم ورغبتها في احياء الصناعات، التي تعتبر من تراثنا وما يتناسب مع البيئة المصرية، مشيدة بمدى عمق العلاقات الطيبة التي تربط حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

وطالبت أبو شقة الدولة والمجتمع بضرورة متابعة هذا المشروع ومساندته ودعمه حتى نستفيد منه الاستفادة القصوى وتحقيق النتائج المرجوة منه.