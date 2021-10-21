اليوم..كيروش يعود من البرتغال بعد قضاء إجازة قصيرة

/657280/اليومكيروش-يعود-من-البرتغال-بعد-قضاء-إجازة-قصيرة

يصل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من البرتغال اليوم الخميس بعد قضاء إجازة قصيرة هناك عقب مباراتى الفراعنة أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم، وحقق المنتخب الوطنى فيهما الفوز، ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

واصل المنتخب المصري سيطرته على أحداث الشوط الأول بالرغم من صعوبة المباراة على الفراعن، من قبل عامل أصحاب الأرض، وارضي ملعب اللقاء.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأفضل لاعبي العالم بموسم 2021.