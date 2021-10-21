/657281/بصعق-كهربائي-وفاة-ربة-منزل-داخل-منزلها-في-المنيا

شهدت قرية ميانة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، اليوم الخميس، وفاة ربة منزل متأثرة بصعق كهربائي داخل منزلها، وعلى الفور تم نقل الجثه إلي مشرحة المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة ربة منزل متأئرة بصعق كهربائي داخل منزلها في المنيا

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، بمصرع «ر. ا. ن»، 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية ميانة بمركز مغاغة متأثرة بصعق كهربائي، داخل منزلها.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى مغاغة المركزي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقيت سيدة مصرعها، خلال عبورها السكة الحديد في الحوامدية بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وذكر شهود عيان أن ربة منزل خلال عبورها السكة الحديد صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لنقل الجثة إلي المشرحة، بعد الانتهاء من مناظرتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.