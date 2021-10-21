بالصور.. محمد صلاح يتفقد تمثال الشمع المخصص له داخل متحف «توسو» بلندن

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حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر بتفقد تمثال الشمع المخصص له داخل متحف توسو بلندن أحد أشهر متاحف الشمع بالعالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يعتبر محمد صلاح هو أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالًا خاصا به، وثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يصمم له تمثالًا نظرًا لما يقدمه من إعجاز رياضي وتحطيم للأرقام القياسية باللعبة.

الضربة الأولى

افتتح الفرعون المصري محمد صلاح سلسلة سجل التهديف مع ليفربول المتواصلة، في شباك ليدز يونايتد في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة ثلاثية نظيفة للريدز.

واصل الفرعون محمد صلاح التسجيل في المباراة الثانية في شباك الفريق الإيطالي ميلان في لقاء الجولة الاولى من منافسات دوري الأبطال بدور المجموعات، والذي انتهى اللقائ بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين للريدز.

بالدوري الإنجليزي

عاد محمد صلاح مع ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء كريستال بالاس، بالأسبوع الخامس من البريميرليج، والذي سجل فيه ليتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للريدز.

وجاء الهدف الرابع في سلسلة التسجيل في شباك نوريتش سيتي، وانتهى اللقاء بثلاثية للريدز، في حين الخامس كان في شباك برينتفورد والذي انتهى بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل في المباراة السادسة له مع ليفربول في شباك بورتو البرتغالي، بدور الأبطال، والذي انتهى بخاسية مقابل هدف للفريق الإنجليزي.

وعاد الفرعون المصري للأراضي الإنجليزية ليواصل سجله وسلسلة التهديف ويسجل في مباراته السابعة على التوالي مع ليفربول، في شباك مانشستر سيتي في لقاء القمة بالجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

محمد صلاح المبدع

واقترب محمد صلاح من تحقيق اكبر سلسلة في التهديف مع الفريق الإنجليزي ليفربول، ويسجله في مباراتة الثامنة على التوالي، وهذه المرة بالبريميرليج بشباك واتفورد بريدج، في لقاء الجولة الثامنة بالدوري، والذي انتهى بخماسية نظيفة للريدز.