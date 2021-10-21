مؤتمر صحفي لكارتيرون مساء اليوم

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب أمس التي أقيمت على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وخلال جلسة الفرنسي مع القلعة البيضاء شرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب، كما طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

قائمة الزمالك أمام توسكر بالذهاب:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، حمدي علاء، أيمن حفني، سيف فاروق جعفر، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم أوباما.